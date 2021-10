Eisenstraße: „Welcome Center“ eröffnet

Menschen, die in die Region übersiedeln oder zurückkehren wollen, werden dort beraten und auf ihren ersten Schritten begleitet. Das „Welcome Center“ ist eine von mehreren Maßnahmen im Rahmen der Initiative „Get the Most“. Kürzlich stellten Eisenstraße-Obmann Bürgermeister Werner Krammer und Experte Karl Hintermeier das umfassende „Talents Attraction“-Programm für die Region vor. Auf www.get-the-most.at sollen im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 Jobs und Wohnmöglichkeiten in der Region gebündelt dargestellt werden.

