Mariazell – Wallfahrtsort mit Tradition. ServusTV begibt sich am 5. Oktober um 20.15 Uhr in seiner „Heimatleuchten“-Folge in das steirisch-niederösterreichische Grenzland, wo unberührte Natur sowie das berühmteste Marienheiligtum Mitteleuropas Wallfahrer und Touristen aus der ganzen Welt anziehen.

| ServusTV/Markus Christ