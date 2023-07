Mit dem Rad auf historischen Spuren

Von der Braustadt Wieselburg startete die Volksbank-Freunde-Crew mit Herwig Maxa, Engelbert Fasching, Kurt Nemecek, Walter Windpassinger und Wolfgang Zimprich eine kulturell-historische Radrundfahrt in die Region. Vom Schloss Weinzierl ging es über Wechling Richtung Ybbsmündung zum Donauradweg. Nach der Engstelle beim Schloss Säusenstein machten die fünf einen Zwischenstopp in Krummnußbaum, wo man das multifunktionelle Gemeindezentrum in der neuen Mitte inspizierte.

In Pöchlarn waren die Nibelungen am gleichnamigen Platz ein willkommenes Motiv für einen Fotostopp. Das vom legendären Fährmann und Künstler Heinz Knapp errichtete Nibelungendenkmal zeigt sechzehn Mosaikwappen von Handlungsorten aus dem Nibelungenlied, das auch von einem Markgraf Rüdiger von Bechelaren und seiner Gastfreundschaft erzählt. In der Stadt Melk radelte die Truppe, flankiert vom mächtigen Stiftsbau, am Pielachtalradweg weiter. Vorbei am Schlösser-Trio Schloss Pielach, Neubach und Albrechtsberg ging es nach Loosdorf. Über den Kleinregionenweg erreichte die Volksbank-Truppe Anzendorf, wo man sich beim Jägerwirt im Gastgarten bodenständig verwöhnen ließ. Dann ging es auf den beschilderten AlpenvorlandRADELN-Strecken auf der Schallaburg-Runde zum Renaissance-Schloss und über Hohenreith vorbei an der Kräuterfarm auf dem romantischen Thalabschnitt der Römer-Radroute nach St. Leonhard am Forst. Über Ruprechshofen radelten die Radfreunde am neuen Krumpenradweg bis Grabenegg, weiter über Rainberg und die Breiteneicher Teiche und Petzenkirchen zurück zum Ausgangspunkt Wieselburg.