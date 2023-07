Volksbank-Wandergruppe unterwegs in Markt Waldhausen

Engelbert Fasching, Herwig Maxa, Kurt Nemecek und Wolfgang Zimprich machten sich dieses Mal auf zur rund 14 km langen Ausblickrunde. Vom Marktplatz Waldhausen und der gotischen Pfarrkirche aus ging es zur imposanten Stiftskirche mit der ehemaligen Klosteranlage. Vorbei am Badesee führte die Rundtour bergwärts zum ersten Ausblick in den Markt Waldhausen. Von der Falkenmauer, einer Granitburg in 700 Metern Seehöhe, gab es tolle Panoramablicke ins Kleine Yspertal. Mystisch anmutende steinige Riesen wie der Schwingende Stein, die Einsiedlerhöhle und das Naturdenkmal Schafstein, ein 350 Tonnen schwerer Granitblock, säumten die waldreiche Wegstrecke.

Aussichtsreicher Höhepunkt war das Heimkehrerkreuz samt der mächtigen Aussichtswarte mit weiten Blicken in die Umgebung. Im Gasthof Schauer labten sich die vier Wanderfreunde bei regionalen Köstlichkeiten und warfen einen Blick in den ursprünglich erhaltenen Eiskeller. Nostalgische Aufnahmen geben Zeugnis über die einst beschwerliche Arbeit des winterlichen Eisschneidens und die Einbringung der schweren Eisblöcke für die Kühlung in den Sommermonaten.