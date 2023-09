Gresten: Von Hof zu Hof gewandert

Am letzten Sonntag vor Schulbeginn luden diesmal zum neunzehnten Mal der Heimatverein und die Gemeinde Gresten-Land zum „Proviant Wandertag“ ein. Nach der Wanderermesse in der Pfarrkirche versammelten sich die Wanderer beim Karl-Wirt in Unterhörhag zum offiziellen Start. Als Vertreter von Bezirkshauptmann Johann Seper konnte Bürgermeister Erich Buxhofer als „Ehrenschützer“ dessen Stellvertreter Manuel Höfler sowie den Altbürgermeister der Partnergemeinde Dietenhofen Heinz Henninger mit seiner Abordung willkommen heißen.

Heuer gab es sieben Einkehrmöglichkeiten am Mitterberg bei den Höfen Schönleiten, Witzlehen, Wegl, Fischhub, Krottensee und Klein Gasteig. Diese boten heimische Spezialitäten von der Grillerei, Schweins- und Surbraten, Wildlebersemmerl, Bauernschmankerl, Mehlspeisen, Durstlöscher und sonstiges Bodenständiges und Getränke an. In den Dienst der guten Sache klinkten sich auch als aktive „Werkelmänner“ die Jagdhornbläser, Schuhplattler, Grestner Spitzbuam, Harmonikaspieler oder D’Hodalumpen ein. Beim Karl-Wirt sorgte dann in „Harry’s liabster Hütt’n“ das Blasorchester Gresten für den gemütlichen Ausklang.