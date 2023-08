Steinerne Runde am Hiesberg begeisterte alle

Entlang der Melk führte der Weg Richtung Matzleinsdorf. Kurz nach der Möselbrücke mit dem hölzernen Nepomuk ging es auf Serpentinenwegen steil hinauf zur Landmarke des Melktals, dem Weißen Stein. Diese mächtige Steinformation war einst ein weithin sichtbarer Grenzstein und wird immer wieder mit weißer Farbe angemalt. Auf der steinernen Aussichtskanzel genossen die vier Wanderfreunde den faszinierenden Ausblick übers Melktal, ins Donautal und weit hinein ins Waldviertel.

Vorbei am Sendemast war der Rogelstein, eine weitere mächtige Steinkulisse samt Marterl und Gipfelbuch, ein romantischer Rastplatz auf der waldreichen Runde. Über den Großen Stein und das Hünengrab führte der Weg wieder vom Hiesberg ins Melktal.

Vorher machten die vier noch einen Abstecher zum Eisernen Bild, zum Harrerstein und zur Pötscher-Madonna. Von der einst mächtigen Ruine Zelking, die am Weg liegt, sind leider nur mehr Reste an Steinmauern vorhanden. Nach der Jause im Gasthof Erber stapfte die Truppe noch über die Kirchenstiege vorbei an den Maronibäumen zur Pfarrkirche. Diese präsentiert sich nach der Innenrenovierung in einer besonders stimmigen Pracht. Beeindruckende Zeugen der mittelalterlichen Vergangenheit sind die restaurierten Zelkinger Fenster, die um 1420 Heinrich IV. von Zelking stiftete.