„Der Stein, den man wachsen sieht“

In Neustift bei Scheibbs ist ein besonderer Stein, der Quelltuff, zu finden. Franz Höbarth bietet Wanderungen zum „Stein, den man wachsen sieht“ an.

Der Tuffstein, oder auch in Neustift Quelltuff genannt, ist ein poröses Gestein. Bei optimalen Bedingungen bildet sich dieses durch Kalkablagerungen. Es sei mit Tropfsteinen vergleichbar, nur dass der Stein auf Erdoberflächen entsteht. Organische Stoffe wie beispielsweise ein umgefallener Baum werden durch Verwitterung von Kalkschichten überzogen. Mit zunehmender Dauer verrottet unter dem Kalk der organische Stoff. Übrig bleibt der Tuffstein.

In der Region habe der Tuffstein eine geschichtsträchtige Bedeutung. In Neustift gibt es den größten Tuffstein in der Umgebung mit einer Höhe von 30 bis 40 Metern. Von dort wurde Gestein abgetragen und für verschiedene Bauprojekte im Bezirk verwendet. Bei zahlreichen Kapellen, Kirchen und Gewölbebauten im Scheibbser Umland ist der Tuffstein zu finden. Ein Beispiel hierfür ist die Filialkirche Neuhaus am Zellerain. Zudem besteht ein direkter Zusammenhang mit der Eisenstraße. Durch die Nutzung von Quellen für die Hammerschmieden beeinflusste man die Bildung des Tuffs. Neben Neustift sind noch weitere Tuffsteine eher im Süden des Bezirkes wie Lunz am See zu finden.

„Mein Interesse am regionalen Tuffstein begann im Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung im Jahr 2015, die auch eine Ausstellung in Neubruck beinhaltete. Am meisten beeindruckt mich die schnelle Bildung des Tuffsteins. Man kann ihm wortwörtlich dabei zusehen. In den vergangenen acht Jahren konnte man beispielsweise beim Neustifter Quelltuff ein Wachstum von ungefähr 30 Zentimeter beobachten“, so Höbarth.

Höbarth bietet in der Regel zweimal jährlich eine Wanderung zum Quelltuff in Neustift an. Für die nächste Wanderung am 27. August gibt es bereits genug Anmeldungen. Auf Anfrage sind auch Wanderungen für Gruppen wie Schulklassen möglich. Interessierte erfahren dabei Interessantes über den kulturellen Zusammenhang zwischen der Region und dem Tuffstein.