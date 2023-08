Die guten Geister der Schlucht

Sie hatten vor ihrer Pensionierung so verschiedene Berufe wie IT-Fachfrau, Polier, Bautechniker oder Pädagoge. Jetzt haben sich die sieben Naturvermittler der Purgstaller Erlaufschlucht der Aufgabe verschrieben, wissbegierigen Besuchern die Besonderheiten des naturbelassenen Flussabschnitts nahezubringen. Gegen Vorreservierung und einen Betrag von 60 Euro pro Gruppe unternehmen sie Wanderungen mit ihren Gästen. Sei es Ökologie, Geologie, Geschichte, Fauna und Flora, jeder Aspekt wird beleuchtet. Dabei setzt jeder Naturvermittler verschiedene Schwerpunkte.

Spricht man mit den Naturvermittlern, wird schnell klar: Sie „brennen“ für ihre Aufgabe, genießen es, sich Wissen anzueignen und weiterzugeben. „Es ist schön, Menschen zum Staunen zu bringen. Die Besucher wissen unser Angebot sehr zu schätzen und es kommt sehr viel zurück“, sagt Franz Höbarth, ein pensionierter Pädagoge. Er hat viel von der Entstehung und Geschichte der Schlucht und der Region zu erzählen: „Um die Schlucht zu verstehen, muss man sie in Zusammenhang mit der Region setzen.“

Für Naturvermittlerin Heidrun Mayr, eine IT-Fachfrau, die auch Yoga unterrichtet, steht der Umweltgedanke im Vordergrund, die pensionierte Pädagogin Anni Grimm vermittelt den Besuchern viel Wissen rund um Pflanzen und Tiere im besonderen Kleinklima der Schlucht. Viele Besucher kämen mehrmals, weiß Koordinator Johann Siebenhandl zu berichten: „Durch die Themenvielfalt, die die einzelnen Begleiter bieten, kann man, wenn man jedes Mal mit jemand anderem unterwegs ist, die Schlucht von allen Seiten kennenlernen.“

Bei ihrer Tätigkeit nehmen die Naturvermittler auch auf die individuellen Bedürfnisse der Besucher Rücksicht und überwinden Alters- und Sprachunterschiede. „Kindern kann man Zusammenhänge durch kleine Experimente nahebringen“, weiß Naturvermittler Karl Kaiser. Bei den Größeren streut er gern die eine oder andere Rechenaufgabe ein, denn: „Wenn man selbst auf etwas draufgekommen ist, merkt man es sich leichter.“

Erarbeitet haben sich die Naturvermittler ihr Wissen selbst, haben im Rahmen der NÖ Landesausstellung 2015 eine einjährige Ausbildung zum Naturvermittler gemacht und inspirieren sich nach dem Motto „Man lernt nie aus“ auch gegenseitig. Alle nehmen auch gern an geführten Wanderungen aller Art an anderen Orten teil. „Auch dabei kann man viel lernen, sowohl an Wissen wie auch an Vermittlungsmethoden“, sagen die Naturvermittler Anni und Franz Grimm.

Wichtig nehmen sie auch ihre Rolle als Botschafter des Orts und der Region. „Wir weisen die Besucher darauf hin, was man sonst noch in und rund um Purgstall besichtigen und unternehmen kann“, sagt Koordinator Johann Siebenhandl. „Sie sollen ja nicht gleich wieder heimfahren, sondern unseren schönen Ort kennenlernen, den Aufenthalt im Zentrum und das gastronomische Angebot genießen.“

Nicht zuletzt verstehen sich die Naturvermittler auch als „Hüter“ der Schlucht. „Wir schauen zwischendurch, dass alles passt und so oft wie möglich jemand am Infostand vor Ort ist, um Fragen zu beantworten“, sagt Johann Siebenhandl. Dezent werden Besucher dabei darauf hingewiesen, dass für die Schlucht zwar kein Eintritt verlangt werde, aber eine Spende für ihre Erhaltung angebracht sei. „Nicht alle sehen es ein – leider“, sagt Siebenhandl. „Doch es ist ein kleiner Beitrag dazu, dieses unvergleichliche Stück Natur erhalten und pflegen zu können. Das sollte es uns wert sein.“