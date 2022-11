„Verein Sirius“ ist weiter am Wachsen

Bei der Hauptversammlung des „Vereins Sirius vergangenen Freitag drehte sich alles um die zahlreichen gelungenen Projekte des bereits zwölften Vereinsjahres. Ein Highlight war die Stammzellentypisierung 2.0 am 3. April in Steinakirchen, welche 308 Personen nutzten, um sich typisieren zu lassen und somit zu potenziellen Lebensrettern zu werden. Um weitere Typisierungsaktionen finanzieren zu können, überreichte Sirius dem Verein „Geben für Leben“ insgesamt 25.000 Euro, welche sich aus Sponsorengeldern und einem Beitrag von Sirius zusammensetzten.

Auch das „Zelten mit Papa“ war erneut ein voller Erfolg. Zu Schulschluss kamen insgesamt 124 Kinder mit ihren Vätern zusammen, um zwei Tage bei Spiel und Spaß und eine Nacht im Zelt zu verbringen. Zahlreichen Mitmenschen konnte außerdem mit Tank- und Lebensmittelgutscheinen der herausfordernde Alltag erleichtert werden. Fleißig nahmen die Vereinsmitglieder ebenso an den Stocksportmeisterschaften, dem Fußball-Kretzl-Turnier sowie dem Wings4Life Run teil.

Mit ihren ehrenamtlichen Projekten sammelten die 353 Mitglieder knapp 16.000 Euro, welche erneut in Aktionen investiert werden, um aktiv Menschen zu helfen. Ihrem nächsten Vorhaben, dem Adventmarkt in Wang am 3. und 4. Dezember, blicken die Vereinsmitglieder mit Freude entgegen.

