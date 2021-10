Bereits seit seines Masterstudiums arbeitete der 35-jährige als Projektassistent an Forschungs- und Unternehmensprojekten an der FH. Nach dem Masterabschluss konnte er seine Kompetenzen verstärkt auch in der Lehre einsetzen. Die letzten zweieinhalb Jahre leitete Daniel Raab den Fachbereich Nachhaltigkeit und CSR-Management, dessen Aktivitäten und Kompetenzen mit zwei anderen Fachbereichen im Institut für Nachhaltigkeit gebündelt wurden, wo er seit September als Lektor und Mitarbeiter tätig ist. Auf spannende nachhaltige Projekte freut er sich weiterhin.