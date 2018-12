Bis zuletzt hatte man sich bemüht und gehofft, den geplanten Saisonstarttermin am 8. Dezember halten zu können. Aber man wolle den Gästen vom Saisonstart weg optimale Pistenverhältnisse bieten und die seien bei diesen aktuellen Temperaturen einfach nicht herzustellen.

Nichtsdestotrotz wird am Samstag, 8. Dezember, ein Lift in Betrieb sein. Der Doppelsessellift auf den Großen Ötscher fährt am 8. Dezember von 9 bis 16 Uhr (Fußgängerbetrieb) zum Sonderpreis von 6 Euro pro Erwachsenen. Kinder bis 15 Jahre (JG 2004 oder jünger) fahren sogar überhaupt gratis.

Seit 30. November bereits durchgehend in Betrieb ist dagegen das Hochkar. Aktuell sind dort die Hochkarbahn, der Almlift und das Kinderland geöffnet.