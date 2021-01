Bis zu seiner Pensionierung im Oktober 2019 war Leopold Schauppenlehner viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Schulwesen tätig, zuletzt als Schulinspektor und Landesschulrat, zuvor als Direktor der Sportmittelschule Zell. Davor unterrichtete der Pädagoge an der Hauptschule I. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück, an die Gemeinschaft mit Kollegen und Kindern auf Sportwochen oder an die Erweiterung der Schulautonomie. In seiner Pension widmet sich Schauppenlehner weiterhin dem Sport und dem Schulwesen. So bringt er sich in beratenden Funktionen bei der Sportunion und beim Projekt „Bildungsstandard Waidhofen“ ein. Daneben genießt er die Zeit mit der Familie, macht Bewegung in der Natur oder widmet sich der Lektüre.