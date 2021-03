Wie etwa die Galerien in Deutschland und Österreich, die seine Werke verkaufen und auf Kunstmessen anbieten. „Zur Zeit läuft vieles auf dem Kunstmarkt auch online. Das mag von außen ruhiger ausschauen“, sagt Kabas.

Eine Ausstellung in Den Haag ist zwar durch Corona ausgefallen, aber bald beginnen die Vorbereitungen für eine Outdoor-Ausstellung von Skulpturen in Bad Hall im Sommer. „Es gibt einige interessante Projekte, wie eine gemeinsame Ausstellung mit anderen Künstlern in Horn ab Mitte April“, erzählt Kabas. Immer im Mittelpunkt ist Sohn Max, ein erfolgreicher Radsportler und WM-Teilnehmer: „Ich nehme mir gern Zeit, ihn zu begleiten.“