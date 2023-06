Petzelsdorf: Im Herbst fließt das Wasser

Seit Jänner 2005 gibt es die Wassergenossenschaft Petzelsdorf in Purgstall, seit Sommer 2006 werden 51 Haushalte mit Wasser aus dem Hochbehälter am Aschlberg versorgt. Im zweiten Bauabschnitt werden derzeit Leitungen für die Wasserversorgung von 25 weiteren Haushalten – 13 aus Purgstall und 12 aus Oberndorf – gelegt. Ab September wird dann in allen Liegenschaften Wasser aus den neuen Leitungen fließen.

Ein Großteil der Verrohrungen, berichtet Wassergenossenschafts-Obmann Hans Teufl, sei bereits verlegt: „Die großen Leitungen durch das Freiland sind schon gemacht, im Moment verlegt die bauausführende Firma Schönhofer die Straßendurchlässe und Hausanschlüsse.“ Insgesamt wurden zehn Kilometer Leitungen verlegt. Alle Anschlüsse können vom Hochbehälter aus versorgt werden.

Leitungen werden vom Zehnbach-Brunnen gespeist

Der Hochbehälter, erklärt Teufl, sei bei seiner Errichtung überdimensioniert angelegt worden – bereits im Hinblick auf zukünftige weitere Anschlüsse. „Ein weiterer Vorteil ist, dass der Behälter so hoch liegt, dass wir keine Drucksteigerung brauchen, der Eigendruck ist hoch genug“, sagt Teufl. Gespeist wird der Petzelsdorfer Hochbehälter vom Purgstaller Zehnbach-Brunnen, der genug Wasser für alle liefert. Damit alle Haushalte die gleiche Wasserqualität bekommen, wurde eine Ringleitung angelegt.

630.000 Euro wurden in das Projekt investiert, das mit 40 Prozent vom Land gefördert wird. „Der Bund steuert 19.000 Euro bei, jede angeschlossene Liegenschaft leistet einen Beitrag von 4.500 Euro, und die Gemeinde unterstützt uns mit 1.000 Euro pro Liegenschaft“, sagt Obmann Hans Teufl. In Abstimmung mit der Feuerwehr wurden auch zwei Hydranten errichtet. Mit den Wasserrohren wurden auch Glasfaserkabel verlegt. „Das nächste Ziel ist, bald Glasfaser-Internet in den ländlichen Raum zu bekommen“, sagt Hans Teufl.