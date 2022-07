Trinkwasser für Lonitzberg gesichert

Werbung

Was für viele Häuser seit Langem selbstverständlich ist, wird nun am Lonitzberg Realität. In Zusammenarbeit mit dem Ziviltechniker Schuster GmbH hat die Markgemeinde Steinakirchen am Forst einen Trinkwasserplan erarbeitet, der die Sicherstellung von Trinkwasser für alle Menschen im gesamten Gemeindegebiet zum Ziel hat.

Im Zuge der Umsetzung dieses Trinkwasserplans haben vor ungefähr einem Jahr die Bauarbeiten durch die Firma Traunfellner am Lonitzberg begonnen. Mittlerweile beziehen die ersten Häuser ihr Wasser aus der neuen Trinkwasserleitung, auch zur Freude von Bürgermeister Wolfgang Pöhacker. Mit der Wasserleitung wird am Lonitzberg auch die Glasfaser-Leerverrohrung mitverlegt.

