Wieselburg-Land: Trinkwasser ist Lebensqualität

Das Wasser kommt eigentlich von der Gemeinde Bergland über den Hochbehälter Baulanden in der Gemeinde Ruprechtshofen. Die Gemeinde Wieselburg-Land kauft es von der Gemeinde Ruprechtshofen und sichert damit für sechs Liegenschaften in Öd beim Roten Kreuz die Versorgung mit qualitativ hochwertigem und ausreichendem Trinkwasser. Gleichzeitig profitieren auch vier Liegenschaften in Reisenhof (Ruprechtshofen) vom Einbau einer Drucksteigerungsanlage im Zuge dieses Projekts.

„Gutes und ausreichendes Trinkwasser zu haben, bedeutet Lebensqualität. Und die wollen wir unseren Gemeindebürgern sichern. Nicht nur in den Ortskernen, sondern auch in den entlegenen Ortsteilen“, erklärt Gerhard Eppensteiner, ÖVP-Vizebürgermeister der Gemeinde Wieselburg-Land.

Mit der Versorgung dieser sechs Liegenschaften sind dann nur mehr einige wenige Einzelgehöfte im Gemeindegebiet von Wieselburg-Land nicht an eine öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. „Wir erfüllen damit den Bewohnern des Ortsteils Öd einen schon seit einigen Jahren ausgesprochenen Wunsch. Denn die Wasserqualität und -quantität der Hausbrunnen hat in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen“, weiß auch Bürgermeister Karl Gerstl.

Baustart für das Projekt, das insgesamt rund 210.000 Euro kosten wird, ist Ende August. Bis spätestens 31. Oktober soll das Wasser laufen. Das Projekt wird vom Land mit 40 Prozent gefördert. Die betroffenen Liegenschaftseigentümer unterstützen das Projekt mit höheren Anschlussgebühren. Insgesamt werden rund 750 Laufmeter Wasserleitung verlegt, gleichzeitig wird auch eine Leerverrohrung für Glasfaser mitverlegt.