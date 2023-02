Großprojekt am Hoderberg

Am Hoderberg wird gebaut. Neben der sich in Bau befindlichen Reihenhausanlage, sind zusätzlich neue Erdarbeiten deutlich ersichtlich. „Hier starten wir mit dem ersten Umsetzungsschritt eines umfangreichen Gesamtkonzeptes. Im Zuge dessen werden auch weitere Teile der Grünfläche erschlossen“, betont Bürgermeister Harald Gnadenberger.

Um diese Flächen von Wassereinlagerungen, die bei Starkregen vorkommen können, trocken zu legen, „hier hatten wir in der vergangenen Zeit hier immer wieder Probleme mit Hangwasser“, betont Gnadenberger, wird derzeit ein Retentionsbecken errichtet. Zudem ist im obereren Teil des Siedlungsgebietes eine neue Steigleitung geplant, der dort befindliche Hochbehälter wird saniert. Während der Bauarbeiten werden der Badbrunnen als Hauptspender sowie die Lindenbrunnenquelle die die Aufgabe der Wasserversorgung übernehmen.

Damit das möglich ist, werden derzeit die Hauptleitungen zum Linden- und Badbrunnen, diese sind bereits an die 50 Jahre alt, um 660.000 Euro erneuert. Insgesamt wird das Bauprojekt 1,16 Mio. Euro verschlingen. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird in einem finalen Schritt die Fläche unterhalb der Reihenhausanlage ebenfalls in Baugründe umgewandelt werden.

Dem Bürgermeister ist dabei auch wichtig zu betonen: „Es ist nicht jede Fläche wirtschaftlich aufschließbar. Das macht nur Sinn, wenn die Flächen zusammenpassen. Wir wollen hier klein wachsen.“

