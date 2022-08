Marktplatz voller Schätze

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Im Rahmen des 24. Webermarkts präsentieren 20 Aussteller aus ganz Österreich von 5. bis 7. August selbst gemachte Textilien. Veranstaltungsort ist nicht mehr das Amonhaus, sondern – wie im Vorjahr – der Lunzer Saal.

„Unsere Aussteller bieten ausschließlich handgefertigte Textilien an und möchten die Besucher an ihrer Begeisterung an Fäden, Fasern und Farben teilhaben lassen. Der Lunzer Saal bietet ausreichend Platz, die vielen Besonderheiten überschaubar präsentieren zu können“, betonen die beiden Organisatorinnen Susanne Bläumauer und Rosa Stängl.

Wie im letzten Jahr zeigen Austeller aus Nah und Fern im Lunzer Saal ihre gewebten, gefilzten und gefärbten Schätze. Foto: Lunzer Webermarkt

Die feierliche Eröffnung des Lunzer Webermarkts erfolgt am Freitag um 17 Uhr. Am Samstag stehen die Tore zu den gewebten Unikaten von 10 bis 18 Uhr offen. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Amonhaus selbst wird ebenfalls wieder eingebunden: Die Ausstellung „Einfach Spitze“ ist im dortigen Handarbeitsmuseum zu sehen.

Zum Webermarkt dazu gehört auch der Krapfenkirtag. Am Sonntag, 7. August, bieten Lunzer Bäuerinnen zum 20. Mal ab 10 Uhr im Schulhof direkt neben dem Lunzer Saal verschiedene Krapfen an. Solange der Vorrat reicht.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.