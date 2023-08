Webermarkt in Lunz am See: Jedes Stück ein Unikat

„Die Modewelt in Mailand wird uns in Lunz am See beneiden!“, ist sich Gemeinderätin Jutta Thomasberger bei der Eröffnung des traditionellen 25. Webermarktes sicher. Grund dafür sind die zahlreichen handgefertigten Unikate, welche von Freitag bis Sonntag von 19 talentierten Kunsthandwerkerinnen und Handwerkern in Lunz präsentiert wurden.

„Ihr seid Bewahrer eines Handwerks, welches eines der ältesten ist. Und zwar auf eine Art und Weise, die für Nachhaltigkeit spricht“, richtet Jutta Thomasberger lobende Worte an die Ausstellerinnen und Aussteller und betont dabei auch die Kreativität, welche sich in den individuellen Stücken der Künstlerinnen und Künstler wiederspiegelt: „Ich habe heute schon gesehen mit welcher Leidenschaft ihr eure Produkte präsentiert und den Leuten zeigt, wie eure Arbeit funktioniert. Der Webermarkt ist eine wahre Bereicherung für unseren Ort.“

Ob handgesponnene Schals, gewebte Tischläufer, gefilzter Schmuck, Kissen aus Wolle oder handgemachte Kleidung und Taschen, im stimmigen Ambiente des Lunzer Saals konnten die Besucherinnen und Besucher in die farbenfrohe Welt der textilen Handwerkskunst rund ums Weben, Spinnen, Filzen und Färben eintauchen.

„Das Ambiente ist toll und die Stücke einzigartig. Ich möchte den Ausstellerinnen und Ausstellern danken, dass sie den Weg nach Lunz gefunden haben und freue mich, dass in den nächsten Tagen viele Gäste zu uns kommen werden“, zeigt sich Bürgermeister Josef Schachner zeigt begeistert von der jährlichen Veranstaltung. Dem kann sich auch Vizebürgermeister Johann Strohmayer nur anschließen: „Ich bin immer noch total begeistert vom Vorjahr und es freut mich sehr, dass der Lunzer Saal auch heuer wieder tadellos mit tollen Ausstellern gefüllt ist!“

Lobende Worte gebühren dabei besonders den Organisatorinnen Susanne Bläumauer und Christa Jagersberger-Stängl, welche damit in die Fußstapfen von Rosa Stängl treten. „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Nachfolge kommt, deswegen Dankeschön an euch zwei. Ihr habt euch in den letzten Jahren schon bewiesen und man sieht auch heuer, wie gut ihr das macht“, weiß Gemeinderätin Jutta Thomasberger die Arbeit der Handwerkerinnen zu schätzen. Die Freude über die Weiterführung des traditionellen Webermarktes ist auch bei der ehemaligen Organisatorin Rosa Stängl groß: „Ich freue mich ganz besonders, dass der Webermarkt weiterhin toll vorbereitet wird und ich hoffe es wird belohnt mit vielen Besuchern, viel Geschäft und viel Spaß überhaupt dabei zu sein.“

Kunsthandwerk von nah und fern

Zu langjährigen Ausstellerinnen und Ausstellern gesellten sich in diesem Jahr auch zwei neue Gesichter der Handwerkskunst. Die zwei begabten Handweberinnen Regina Knoflach und Sonja Etlinger aus Tirol präsentierten ihre handgemachten Produkte zum ersten Mal auf dem Webermarkt. „Die Besucherinnen und Besucher sind alle sehr interessiert an unserem Handwerk. Für mich ist es eine große Freude hier zu sein und ich bin erstaunt, wie jeder Weber in seinem eigenen Stil arbeitet und ganz individuelle Stücke kreiert“, freut sich Sonja Etlinger über ihre erste Ausstellung in Lunz.

Seit 1998 ist der Webermarkt nicht mehr aus dem Lunzer Veranstaltungskalender wegzudenken. Auch die Termine für das kommende Jahr stehen bereits fest, wie Vizebürgermeister Johann Strohmayer stolz verkündet.