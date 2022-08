18 Kunst-Aussteller und 60 Krapfen-Arten in Lunz am See .

Der 24. Lunzer Webermarkt und der 20. Krapfenkirtag zogen am vergangenen Wochenende viele Gäste an. 18 Austeller präsentierten bei der von Rosa Stängl und Susanne Bläumauer veranstalteten Ausstellung im Lunzer Saal handgemachte Textilien. Das Jubiläum ihres Krapfenkirtags feierten die Lunzer Bäuerinnen mit einem Frühschoppen der Mini-Musi im Schulhof neben dem Saal. Dort gab es 60 verschiedene Krapfenarten zu kaufen.