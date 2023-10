Randegg: Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger tritt zurück

„Nach 29 Jahren im Gemeinderat, davon sieben Jahre als Vizebürgermeisterin und 14 Jahre als Bürgermeisterin, ist die Zeit gekommen, meine Funktion in jüngere Hände zu übergeben. Mit Ende des Jahres werde ich daher mein Amt als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Randegg und das Gemeinderatsmandat zur Verfügung stellen“, informiert Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger am Freitag in einer Aussendung.

Diesen Schritt habe die Volkspartei Randegg seit einem Jahr gut vorbereitet. „Es freut mich daher, dass in der ÖVP-Vorstandssitzung am 5. Oktober der geschäftsführende Gemeinderat Manfred Wieser einstimmig als mein Nachfolger designiert wurde“, meint die Bürgermeisterin, die noch bis Ende des Jahres ihr Amt in gewohnter Weise fortführen wird.

Margit Lechner wird weiterhin als Vizebürgermeisterin tätig sein. Gemeinderat und Gesundheitskoordinator Wolfgang Zellhofer wird in den Gemeindevorstand nominiert.