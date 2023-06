Ein Abschied nach 50 Jahren im Göstlinger Gemeindeamt

Schreibtisch aufräumen, Akten ablegen und Unnötiges entsorgen - damit wird Walter Ruspekhofer in den kommenden Tagen beschäftigt sein. Mit 1. Juli geht der Göstlinger Amtsleiter und langjähriger Standesbeamter nämlich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit mittlerweile 50 Jahren ist das Gemeindeamt zu seinem Arbeitsplatz geworden.

„In dieser Zeit hat sich natürlich viel verändert, vor allem die Kommunikation, Zug um Zug der Umstieg auf EDV und die ständige Weiterentwicklung in der Verwaltung. Bei meinem Dienstantritt hatten wir im Büro lediglich eine Schreibmaschine und ein Telefon. Als Amtsleiter ist man in der Gemeinde für fast alles verantwortlich, das fordert schon“, blickt Walter Ruspekhofer auf seine berufliche Zeit zurück.

Er war wesentlich an Projekten wie der Umsetzung der Abwasserentsorgung von Göstling bis zum Geischlägerhaus am Hochkar und an der Errichtung des Solebades beteiligt. „Es waren aber nicht nur große Projekte, sondern auch viele kleine, die auch notwendig sind für eine florierende Gemeinde. Dazu kamen auch noch etwa 300 Trauungen, die ich als Standesbeamter durchführen durfte“, meint Ruspekhofer, dem der Abschied nicht ganz leicht fällt. „Ob und was ich im Ruhestand vermissen werde, kann ich heute noch schwer sagen, aber ich werde mich in einigen Vereinen, vorrangig im Fußballclub, nach wie vor engagieren.“

„Walter war Tag und Nacht für mich erreichbar. Er war meine rechte Hand und ihn zeichnet hohes Fachwissen aus. Uns verbindet ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt Bürgermeister Friedrich Fahrnberger.

Auch Johanna Mikl-Leitner nutzte die Gelegenheit eines Gesprächstermines im NÖ Landhaus, um den scheidenden Amtsleiter zu seiner außergewöhnlichen beruflichen Laufbahn zu gratulieren und ihm für seine vorbildliche Arbeit zu danken: „Eine großartige Leistung, so etwas ist wirklich selten. 50 Jahre im Dienst der Marktgemeinde Göstling und ihrer Bürgerinnen und Bürger, da kann man nur den Hut ziehen.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte dem scheidenden Amtsleiter zu seiner außergewöhnlichen beruflichen Laufbahn im Zuge eines Arbeitstreffens. Foto: NKL Pfeffer, Gerhard Pfeffer

Jedoch wird er das Gemeindegeschehen auch in seinem Ruhestand nicht aus den Augen verlieren, alleine schon wegen der Tatsache, dass sein Nachfolger sein Sohn Christoph Ruspekhofer ist. Der 34-Jährige, er ist seit April 2021 im allgemeinen Verwaltungsdienst bei der Gemeinde beschäftigt, hatte nun genügend Zeit, sich auf seinen neuen Amtsleiter-Posten vorzubereiten. „Ich wünsche ihm und allen Gemeindemitarbeitern viel Freude und Kraft. Es gibt in der Gemeinde immer viele Herausforderungen, die zu bewältigen sind“, wünscht Walter Ruspekhofer seinem Sohn alles Gute. „Mit Christoph haben wir die ideale Besetzung gefunden. Er ist bereits bestens eingearbeitet. Da er aus der Baubranche kommt, bringt er hier auch die entsprechenden Fachkenntnisse mit“, sagt Bürgermeister Fahrnberger.