KOBV Gresten: Christine Wieser ist neue Obfrau

Nach fünf Jahren war es am 5. Oktober wieder so weit: Die Ortsgruppe Gresten des Kriegsopfer-und Behindertenverbands hielt ihre Generalversammlung mit Neuwahlen ab. Bereits seit 1947 bemüht sich der Verein, Menschen mit besonderen Bedürfnissen Hilfe und Unterstützung anzubieten und war dabei stets in guten Händen. Nun tritt Obfrau Christine Wieser in die Fußstapfen ihres bemühten Vorgängers Roman Pichler und freut sich auf die Arbeit mit den Funktionären, welche ebenfalls einstimmig gewählt wurden.

Auch zahlreiche Ehrengäste ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen, um Lob und Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der insgesamt 138 Verbandsmitglieder auszudrücken. Allen voran dankte Bezirksobmann Engelbert Halmer für den respekt- und würdevollen Umgang mit behinderten Menschen. Dem konnte sich auch Pfarrer Franz Sinhuber nur anschließen und lobte das große Herz, welches die Mitglieder für besondere Menschen aufbringen. Ebenso waren sich die Bgm. Erich Buxhofer, Harald Gnadenberger und Claudia Fuchsluger in ihren Grußworten einig und wünschten dem KOBV viel Schaffenskraft für die Herausforderungen der Zukunft. Dass der Verband mit Problemen umgehen kann, bewies er nicht zuletzt während der Pandemie, welche ihrer Arbeit immer wieder Steine in den Weg legte.

