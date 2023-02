Rinderzuchtverein Scheibbs: Buchegger geht nach 26 Jahren

Anlässlich der Züchter- und Generalversammlung in Purgstall informierten sich rund 100 Rinderzüchterinnen und -züchter aus erster Hand über Aktuelles aus der Zucht. Auch stand die Neuwahl des Obmannes und zweier Obmann-Stellvertreter an. „Es ist an der Zeit, dass die Führung in neue Hände kommt und die jüngere Generation aktiv wird“, sagte der scheidende Obmann Leopold Buchegger. Er zieht sich nach 35 Jahren als Vorstandsmitglied – davon 26 Jahre als Obmann des Rinderzuchtvereines – zurück. Der Oberndorfer war mit Abstand der längstdienende Obmann des Rinderzuchtvereines Scheibbs. „Es war eine schöne Zeit. Ich wünsche dem Verein und meinem Nachfolger alles Gute,“ schloss Buchegger. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig der bisherige Obmann-Stellvertreter, Michael Luger aus Wang, gewählt. Ihm rückten – ebenfalls einstimmig gewählt – die zwei neuen Stellvertreter Josef Enengel und Martin Ederer nach.

Die Kuh Ballerina von Familie Gindl gewann bei der Bundesfleckviehschau: Tierhaltungsberaterin Julia Pflügl, Hannes und Karin Gindl, Obmann Michael Luger. Foto: NOEN

Auf die Neuwahl folgten die Ehrungen für züchterische Leistungen. Außerdem wurden zehn Ehrungen an Familien übergeben, deren Kühe 2022 eine Lebensmilchleistung von über 100.000 Liter vorweisen konnten. Eine ganz besondere Ehrung erhielt die Familie Gindl aus Purgstall: Ihre Kuh Ballerina wurde bei der Bundesfleckviehschau zum Bundesreservechampion gekürt.

