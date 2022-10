Wechsel Tagesbetreuungszentrum Wieselburg: Nachfolgesuche für Leitung läuft

Am Freitag fand im Tagesbetreuungszentrum Wieselburg das Erntedankfest mit Diakon Peter Leichtfried aus Purgstall statt. Danach gab es eine gemütliche Kaffeejause. Im Bild: TBZ-Leiterin Ingrid Handl (2. von rechts) mit den Tagesgästen vom Freitag. Foto: TBZ Wieselburg

M it 1. Juli 2020 hat das Tagesbetreuungszentrum Wieselburg in de Getreidestraße 4/2 seine Pforten geöffnet. Unter der Leitung von Ingrid Handl und ihren vier Mitarbeitern werden dort an vier Tagen pro Woche bis zu 15 Tagesgäste (Seniorinnen und Senioren bis zur Pflegestufe vier) betreut.