Den 1. Platz der Weekend Trophy holten sich Johannes und Christian Klackl auf Triumph TR4 Bj. 63. Über zahlreiche Zuschauer nicht nur entlang der Strecke, sondern auch beim Zieleinlauf am Hauptplatz in Melk freute sich Margareta Trümmel und ihr Team. Margareta Trümmel sagte: „Das überwältigende Echo der internationalen Teilnehmer bestätigt dass wir mit der Kombination „Wachau und Eisenstrasse“ diesen hervorragenden Event für die Region so weiterführen werden!“

Die edlen Fahrzeuge mit teils prominenter Besatzung wie Rudi Stohl oder Herbert Grünsteidl wurden von Herbert Fügerl im Ziel begrüßt. Er und Harald Neger waren es auch, die für die kulinarische Reise, kombiniert mit Zeitprüfungen im Gleichmäßigkeitsfahren unter dem Motto von Stift zu Stift an drei Tagen jeweils von Luberegg durch die Region Wachau und die Region Eisenstraße/Mostviertel verantwortlich zeichneten.

Bei der feierlichen Siegerehrung im Schloss Luberegg bedankte sich Mitorganisator Gerhard Schuberth in Vertretung des neuen Melker Bürgemeisters Patrick Strobl bei Teilnehmern und Organisatoren, sorgt diese Veranstaltung doch für ca. 1000 zusätzlichen Übernachtungen in der Region.

Allgemeine Infos:

Die Wachau-Eisenstraße-Classic 2018 (9.-11. August 2018, 82 Teilnehmer) ist eine mehrtägige Oldtimer-Fahrt, bei der es auf die Gleichmäßigkeit ankommt. Für die Teilnehmer gilt es, auf den Etappen mit einer maximalen Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs zu sein. Neben der Sport-Classic-Wertung wird eine Weekend-Trophy mit separater Streckenführung und eigenem Roadbook ausgetragen. Fahrzeuge aller Marken, deren Alter mindestens 30 Jahre beträgt, sind startberechtigt. Für Vorkriegsfahrzeuge gibt es sogar eine Startgarantie!

Die Unterstützung regionaler Organisationen, teilweise gesperrte Straßen, zahlreiche Zuschauer und ein internationales Starterfeld machen die Wachau- Eisenstraße-Classic“ zu einem Event der Sonderklasse.