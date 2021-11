Absage für Lunzer Adventmeile

Es hätte so schön werden können, wenn das Lunzer Ortszentrum am 4. und 5. Dezember im Rahmen der neuen Adventmeile in vorweihnachtliches Licht gerückt wäre. Aber daraus wird leider nichts. Denn am vergangenen Wochenende entschieden sich die Verantwortlichen, die Veranstaltung abzusagen. „Wir können hier im Ort nicht zu 100 Prozent kontrollieren und für die Sicherheit der Besucher sorgen. Mit der Auflage einer 2G-Regel ist das für uns organisatorisch nicht zu stemmen. Das Risiko wäre einfach zu hoch“, erklärt Organisator und Vizebürgermeister Johann Strohmayer.

Am Wochenanfang wurden auch die rund 15 Standler und Kunsthandwerker über die Absage informiert. „Einzig das Adventkonzert mit den Hollerstauden werden wir mit maximal 300 Besuchern durchziehen können“, meint Strohmayer. Das Konzert findet am 5. Dezember um 15 Uhr in der Turnhalle Lunz am See statt. Eintrittskarten können am Gemeindeamt oder online über die Gemeindehomepage erworben werden.