Wegen Personalmangel Mehrere Gemeinden im Erlauftal: Seit zwei Wochen keine Post zugestellt

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

Foto: APA

I n den Gemeinden Lunz am See und Göstling sowie in der Langau und in Lackenhof (Gemeinde Gaming) gibt es aktuell massive Probleme bei der Postzustellung. Bereits ab Freitag soll zusätzliches Personal hier Abhilfe schaffen, verspricht die Post.