Baugerüst in Purgstall stürzte ein .

Die Kaltfront ist wie prognostiziert am Freitagabend über das westliche Niederösterreich gezogen. Starke Sturmböen sorgten für mehrere Sturmeinsätze vorallem in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Krems. In Purgstall an der Erlauf riss der Sturm ein großes Baugerüst um.