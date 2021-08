Weg versperrt: Wanderer saßen am Hochbärneck fest .

Der Sturm am gestrigen Sonntag sorgte auch im Gemeindegebiet von St. Anton an der Jeßnitz (Bezirk Scheibbs) für einige Aufregung. Die FF St. Anton wurde in den Abendstunden zu einem Einsatz alarmiert: Die Zufahrtsstraße zum Hochbärneck war durch etliche umgefallene Bäume versperrt, oben beim beliebten Ausflugsziel befand sich noch eine dreiköpfige Reisegruppe, der der Weg ins Tal versperrt war.