Einstimmige Wahl: Alois Schroll SPÖ-Spitzenkandidat im Mostviertel

„Ich bin echt geflasht. Danke für Euer Vertrauen. Ich sage es mit voller Überzeugung und weil ich es Zeit meines politischen Lebens so gehalten habe: Ich werde mich mit voller Kraft für die Anliegen der Menschen im Mostviertel einsetzen. Sozial gerechte Politik, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, ist ohne uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten undenkbar – und gerade in Zeiten massiver Teuerung dringend notwendig“, freut sich Nationalratsabgeordneter Alois Schroll aus Ybbs über seine Wahl zum Spitzenkandidaten für das Mostviertel, den Wahlkreis 3 C.

Schroll will die SPÖ im Mostviertel wieder zu einer starken Kraft machen. „Ich will mich noch auf keine Prozentmarke festlegen, aber wir sollten schon wieder deutlich zulegen“, sagt Schroll gegenüber der NÖN. Bei den Nationalratswahlen 2019 fiel die SPÖ auch im Mostviertel auf einen historischen Tiefstand: Erstmals schaffte man nicht mehr die 20-Prozent-Hürde. 30.382 Stimmen bedeuteten zwar wieder den zweiten Platz im Mostviertel, da die FPÖ noch mehr verlor, aber gleichzeitig auch ein Minus von 4,4 Prozent. Das Direktmandat war aber 2019 mit 2.617 Stimmen noch relativ gut abgesichert.

Alle 34 Delegierten stimmten für Schroll

Der 55-jährige Politiker aus dem Bezirk Melk wurde beim Wahlkreiskonvent am Donnerstagabend in Wieselburg in geheimer Wahl mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Insgesamt waren 34 Delegierte aus den drei Bezirken Amstetten (14), Melk (12) und Scheibbs (8) stimmberechtigt.

Beim letzten SPÖ-Wahlkonvent 2019 war es noch denkbar knapper hergegangen. Da setzte sich Schroll, damals noch als Ybbser Bürgermeister, bei der Wahl um den Spitzenkandidaten erst im zweiten Wahlgang nur mit einer Stimme gegen den Amstettner Stadtparteivorsitzenden Gerhard Riegler durch. Im ersten Wahlgang war die damalige Nationalratsabgeordnete Renate Gruber (jetzt Rakwetz), Bürgermeisterin aus Gaming, ausgeschieden.

Königsberger-Ludwig: „Ergebnis ist starkes Zeichen des Zusammenhalts“

Hinter Schroll steht mit der 49-jährigen Amstettner Stadträtin Beate Hochstrasser eine Frau auf Listenplatz zwei. „Als Stadträtin für Gesundheit in Amstetten ist es mein größtes Anliegen einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf allen Ebenen zu leisten. Deshalb möchte ich mich im kommenden Wahlkampf einbringen. Ob ich am Ende ein Nationalratsmandat bekomme ist für meine Kandidatur nicht entscheidend. Mir geht es darum einen Beitrag dazu zu leisten, die SPÖ wieder zur stärksten Kraft zu machen und echte Verbesserungen für die Menschen in unserer Stadt zu erkämpfen“, erklärt sie die Gründe für ihr Antreten bei der Wahl.

Auf Platz drei der Liste ist der Bezirk Scheibbs mit Dominik Sauer (25) aus Wieselburg vertreten.

„Das Ergebnis der Wahlkreiskonferenz ist ein starkes Zeichen des Zusammenhalts, dass alle drei Bezirke des Wahlkreises auf den ersten drei Plätzen der Liste abgebildet sind“, erklärt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Wahlkreisvorsitzende und Bezirksvorsitzende in Amstetten. Sie gratuliert Schroll zu seiner Wiederwahl und betont, wie wichtig es sei, ein gutes Ergebnis zu erreichen, damit die SPÖ ihre Politik für die Menschen umsetzen könne: „Gerade in einer Zeit, wo viele Menschen jeden Cent mehrmals umdrehen müssen, um die Miete, Energiekosten und Lebensmittel bezahlen zu können, wo vielen Menschen kein Geld bleibt, um einmal ins Kino oder essen zu gehen, sagen wir Sozialdemokratinnen und -demokraten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ihrem Einkommen auch leben können müssen. Es darf nicht sein, dass jemand, der einen Vollzeitjob hat, nicht auch von seinem Einkommen ein gutes Leben führen kann. Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen!“

Lob für die Arbeit von Schroll durch Sidl

„Als Bezirksvorsitzender in Melk freue ich mich natürlich, dass mit Alois Schroll ein Politiker das Team anführen wird, der mit ganzem Herzen Sozialdemokrat ist“, gratuliert der Europa-Abgeordnete und Bezirksvorsitzende Günther Sidl dem Spitzenkandidaten des Wahlkreises. Er weist darauf hin, dass kommendes Jahr die Nationalratswahl und die Europawahlen stattfinden: „Beide Wahlen sind mehr denn je eine Richtungsentscheidung: Geht Österreich noch einige Schritte weiter nach rechts oder wollen wir in einem Land leben, in dem die Menschen solidarisch sind? In dem die Stärkeren auf die Schwächeren schauen? Indem es möglich ist, dass alle ein gutes Leben führen können? Es geht jetzt darum, dass wir zusammen die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass der Weg der Sozialdemokratie der richtige ist. Bei uns wird niemand am Wegesrand zurückgelassen!“, sagt Sidl und weist darauf hin, dass Schroll in seiner Funktion als Nationalrat viele Projekte durch seine Hartnäckigkeit und sein Engagement beschleunigt habe.

Bezirk Scheibbs stellt Nummer drei

„Politik muss das Ziel haben, die Lebenssituation der Menschen konkret zu verbessern. Deswegen freue ich mich, dass unser Kandidat Dominik Sauer aus Wieselburg Teil eines Teams ist, das für die Werte der Sozialdemokratie läuft, das sich für die positive Entwicklung unseres Landes einsetzt“, sagt Andreas Danner, Bezirksvorsitzender in Scheibbs.

Übrigens: Der jüngste Kandidat der zwölfköpfigen Liste ist der 22-jährige Benjamin Liedlbauer aus Haidershofen auf Platz sieben, unmittelbar vor der ältesteten Kandidatin der Liste, der 63-jährigen geschäftsführenden Gemeinderätin Renate Hebenstreit aus Marbach an der Donau. Und auch der 2019 „geschlagene“ Gerhard Riegler ist wieder auf der Liste zu finden. Dieses Mal am neunten Listenplatz.

Bei der SPÖ-Wahlkreiskonferenz in Wieselburg, von links: Nationalratsabgeordneter und Spitzenkandidat Alois Schroll, der Melker Bezirksvorsitzende Günther Sidl, die Amstettner Bezirksvorsitzende und Wahlkreisvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig und der Scheibbser Bezirksvorsitzende Andreas Danner. Foto: SPÖ/Wurm

Die Kandidatinnen- und Kandidatenliste der SPÖ Mostviertel für die Nationalratswahlen 2024 im Wahlkreis 3C

1. Alois Schroll (55, Ybbs/Donau), 2. Beate Hochstrasser (49, Amstetten), 3. Dominik Sauer (25, Wieselburg), 4. Birgit Wallner (50, Ennsdorf), 5. Rafael Mugrauer (34, St. Valentin), 6. Karina Fuchs (42, Leiben), 7. Benjamin Liedlbauer (22, Haidershofen), 8. Renate Hebenstreit (63, Marbach an der Donau), 9. Gerhard Riegler (50, Amstetten), 10. Elisabeth Asanger (47, Amstetten), 11. Franz Permoser (42, Dunkelsteinerwald), 12. Jutta Thomasberger (56, Lunz am See).