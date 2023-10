Weidegenossenschaft Randegg: Ehrungen nach Almabtrieb

Franz Josef Dorninger mit Obmann-Stellvertreter Franz Heigl, Ökonomierat Josef Mayerhofer, Weidegenossenschaftsobmann Leopold Fahrnberger und Halter Bernhard Scholler. Foto: Weidegenossenschaft

M it einem Fest wurde die Almsaison der Weidegenossenschaft Steinakirchen in Thonreith in Randegg begangen. Ehrungen inklusive.