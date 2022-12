Bezirk Scheibbs: Promis feiern ohne Tamtam

Weihnachten im Hause von Heidi Sykora steht ganz im Zeichen der Familie. „Meine Kinder, die ja das ganze Jahr über unterwegs sind, haben sich heuer wieder für den 24. angekündigt“, freut sich die Fitnessexpertin auf einen gemütlichen Abend mit ihren Zwillingen. Traditionell mit Fondue, Geschenkeauspacken und einem großen Christbaum mit echten Wachskerzen. „Was für mich das Fest so besonders macht, ist die Mette, die ich jedes Jahr in Göstling besuche. Dabei empfinde ich die absolute Ruhe und bin jedes mal besonders berührt, wenn das Lied ‚Stille Nacht‘ erklingt.“

Schauspielerin Dagmar Bernhard aus Wieselburg hat derzeit ein Engagement in Hamburg. Sie fährt zu Weihnachten nicht nach Hause, sondern bekommt Besuch von ihrer ganzen Familie, mit der sie ein gemütliches Weihnachtsfest feiern wird: „Ich stelle in meiner Wohnung einen Christbaum auf und wir gönnen uns ein entspanntes Weihnachts-Dinner in einem Restaurant.“

„Möglichst ohne Shopping und großes Tamtam“ feiert Künstler Bernhard Tragut aus Scheibbs Weihnachten. „Wir feiern möglichst bescheiden, schenken uns – außer dem Enkerl – wenig, die Freunde bekommen selbst Gebasteltes. Die Familie kommt zu Besuch, es wird gegessen“, schildert Tragut. Einen Christbaum gibt es natürlich: „Den kaufe ich bei meinem Schulfreund Engelbert Auer, den ich dadurch zumindest einmal im Jahr sehe.“

