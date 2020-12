133 Weihnachtspakete, die von Elke Maderthoner (links), Andrea Karner (rechts) und dem Team des Eurospar Bauer in Wieselburg zusammengestellt wurden, verteilten Lions-Präsident Hubert Schuhleitner (links) und Günther Hütl in den vergangenen Tagen an bedürftige Familien im Bezirk Scheibbs und angrenzenden Gemeinden im Bezirk Melk..

Christian Eplinger