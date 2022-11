Ein Lunzer Christbaum für den St. Pöltner Rathausplatz

Sie ist rund 20 Meter hoch und steht noch im Wald des Lunzer Bürgermeister Josef Schachner. Die Fichte, die heuer in der Weihnachtszeit den St. Pöltner Christkindlmarkt im Lichterglanz erstrahlen lassen wird.

Am vergangenen Freitag fand die symbolische Baumübergabe an den St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler im Rahmen einer zünftigen Feier im Haus der Wildnis in Lunz am See statt.

„Wir pflegen seit Jahrzehnten das Brauchtum der Christbaumspende bei unserem St. Pöltner Christkindlmarkt. Dass die Baumspende heuer aus der traditionsreichen Eisenstraße kommt, freut uns ganz besonders“, freute sich der St. Pöltner Stadtchef.

Gemeinsam mit Eisenstraße-Obmann Werner Krammer und Bürgermeister Josef Schachner setzte er symbolisch die Säge an der rund 80 Jahre alten Fichte an, begleitet von Klängen des Musikvereins Lunz am See und assistiert von der Kothbergtaler Schuhplattlergruppe.

Die gemütliche Feier hatte der Lunzer Vizebürgermeister und „Schwarze Graf“ Johann Strohmayer mit viel Liebe zum Detail organisiert. Aufgetischt wurden Glühmost, Käsespatzen und Lunzer Bauernkrapfen genauso wie Köstlichkeiten von Eisenstraße-Imker Hermann Schagerl und Schmiedmostbäuerin Poldi Adelsberger.

Besonders freute sich die St. Pöltner Delegation über das Zusammentreffen mit dem ehemaligen Dompfarrer Norbert Burmettler, der nun in Lunz am See wohnhaft ist. Auch eine Führung im „Haus der Wildnis“ stand auf dem Programm.

Die Baumspende für St. Pölten ist eine Kooperation der Stadt Waidhofen, der Marktgemeinde Lunz am See und der Eisenstraße NÖ. Die Erstbeleuchtung findet im Rahmen der Eröffnung des Christkindlmarkts in St. Pölten am Freitag, 25. November, um 16 Uhr statt.

