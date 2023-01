Weihnachtsferien: 100.000 Besuche in NÖ Skigebieten

Werbung

„Unsere Gastgeber in den Skigebieten haben in diesen von Wetterkapriolen geprägten Weihnachtsferien Tag und Nacht gearbeitet. Die Pistenbedingungen waren sehr oft hervorragend, das zeigen zahlreiche positive Rückmeldungen. Auch die angebotenen Alternativen – wie Fußgängerbetrieb, Motorikpark oder Sommerrodelbahn – sind sehr gut angenommen worden. Wir wollen den Gästen auf den niederösterreichischen Bergen einfach immer ein gutes Angebot bieten, gerade wenn auch in den Weihnachtsferien einmal nicht so viel Schnee liegt. Jetzt geht es um eine gute Vorbereitung auf die Semesterferien“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

„Wir sind bereits in den Vorbereitungen für die Semesterferien. Derzeit schneit es am Hochkar. Wir warten die Temperaturen in den nächsten Wochen ab, um nachzubeschneien und den Gästen möglichst viele Lifte und Pisten anbieten zu können. Am Hochkar konnten wir in den Weihnachtsferien rund 34.000 Eintritte verzeichnen, da schließen wir bereits an vorpandemische Werte an“, sagt ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl.

In den Skigebieten in Niederösterreich wurden in den sechzehn Betriebstagen der Weihnachtsferien rund 100.000 Besuche (Skier Days) verzeichnet, ein Großteil davon in den Beteiligungen der ecoplus Alpin. Bei den Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen wurden in den Weihnachtsferien gleich drei Weltcuprennen erfolgreich veranstaltet, daher auch weniger Gastzutritte verzeichnet.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.