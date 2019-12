Mit Songs wie "Santa Claus is coming to Town" sorgten die jungen Talente für Stimmung. Begleitet wurden sie in bewährter Weise von der Session-Band der Musikschule Wieselburg - allerdings räumte Klaus Zalud seinen Platz hinter dem Schlagzeug diesmal für zwei junge Nachwuchs-Drummer.

Zu Gast war Gesanglehrerin Eva Hag mit Schülerinnen, die mit ihren tollen Stimmen ebenfalls viel Applaus ernteten. Den krönenden Abschluss machte Babsi Neuhauser mit ihrer Interpretation des Christmas-Klassikers "Feliz Navidad".