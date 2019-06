Die weiße Fahne weht seit Freitag vor dem Wieselburger Gymnasium. Alle 45 Maturanten der drei Klassen haben die schriftliche und mündliche Reifeprüfung bestanden. "Die Welt sollte sich besser in Acht nehmen - wir sind reif!", freute sich Matthias Baumschlager von der 8BR im Namen seiner Absolventenkollegen.

"An so großartige Ergebnisse bei einer Matura kann ich mich nicht erinnern", lobte Direktorin Sigrid Fritsch vom BG/BRG Wieselburg ihren heurigen Jahrgang. Dabei schafften sieben Schüler die Matura nach bereits nur sieben Jahren. Denn erstmals trat heuer auch eine Begabtenklasse zur Matura an. "Das Experiment ist gelungen", bilanzierte deren stolze Klassenvorständin Eva Hartmann.

"Spannende und bereichernde Tage"

Höchstes Lob für die ausgezeichneten Leistungen bei der Matura kam auch von Maturavorsitzenden Irene Schlager, Direktorin am Gymnasium in Tulln: "Es waren auch für mich vier spannende und bereichernde Tage. Ich habe sehr viel Stoff wieder auffrischen dürfen. Besonders beeindruckt hat mich ihre Begeisterung für das eine oder andere Fach, die selbst trotz Prüfungsstress spürbar war."

Maturafeier im Wieselburger Gymnasium Vollbild Mehr aus Erlauftal Maturafeier Weiße Fahne im Wieselburger Gym Waldjugendspiele Göstling: Wald wurde zum Klassenzimmer Scheibbs Lange Nacht der Wirtschaft: Netzwerken an einem Abend Mehr Top-Stories Hagenbrunn Großeinsatz bei Firma Brantner Entsorgungs GmbH NÖ Journalistenpreis Zwei NÖN-Journalistinnen ausgezeichnet Schneeberger überras... Heeres-Sicherheitsschule in Wr. Neustadt eingestellt FB 1 / 172 Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Christian Eplinger Anzeige Christian Eplinger Christian Eplinger Maturafeier im Wieselburger Gymnasium .

Der Maturafeier wohnten auch zahlreiche Ehrengäste bei unter anderem Monsignore Franz Dammerer, Direktor außer Dienst Gottfried Müllschitzky, Bezirkshauptmann Johann Seper, der neue Wieselburger Bürgermeister Sepp Leitner, der selbst vier Jahre in die Unterstufe des Gymnasiums gegangen war, und zahlreiche Gemeindevertreter aus den umliegenden Gemeinden, die die Absolventen ihrer Gemeinde mit kleinen Präsenten überraschten.

Die Absolventen des BG/BRG Wieselburg.

8A: Christina Brandstetter, Emily Eberlein, Sarah Egger, Juana-Sophia Gjeci, Anna Halbartschlager, Jasmin Hashem, Sophie Hochenauer, Isabella Hofmarcher, Marita Huber, Lena Koch, Theresia Lanzenberger, Sabrina Lindner, Theresa Losbichler, Selina Punz-Reidlinger, Marlena Reiböck, Bernadette Reiterlechner, Eria Ruprecht, Rebecca Schalhas, Jana Scherzer, Kerstin Schuster, Rebecca Schwarz und Florentina Zinner.

Klassenvorstand: Evelyn Eichenseder.



8B: Melanie Münzberg, Pia Wagner, Carina Babinger, Matthias Baumschlager, Daniel Handl, Elisabeth Heigl, Julia Huber, Karoline Krapfenbacher, Dominik Kummer, Thomas Lackner, Anna Mayr, Laura Pawel, Jana Schmelzenbart, Carina Schmidt, Sebastian Schmidt, Philipp Surdu und Nika Wattaul.



Klassenvorstand: Ute Zechner-Gjeci.



8C: Hannah Daurer, Simon Fohringer, Nadine Heimberger, Marvin Hofschweiger, David Kaufmann, Yvonne Klinger und Jimmy Vacareanu.



Klassenvorstand: Eva Hartmann.