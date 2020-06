17. Juli: Eröffnungskonzert, 19 Uhr: Lylit (AT), Marie Spaemann (AT) & Sigrid Horn Trio (AT) „Sisterhood“

18. Juli: Podiumsgespräch, 18 Uhr mit Erwin Wagenhofer

- Abendkonzert ab 19.30 Uhr

Mario Rom’s Interzone (AT)

„Truth is Simple to Consume“

21. Juli: Märchenwanderung mit Helmut Wittmann, 16.30 Uhr

23. Juli, Art of Solo Jelena Popržan (SRB) „La Folia“, 19.30 Uhr

24. Juli, Abendkonzert, 19.30 Uhr: Die Strottern & Blech (AT)

„waunsd woadsd“

25. Juli, Abendkonzert, 19.30 Uhr: Ratzer | Herbert | eXtracello (AT) „Occasion“

26. Juli, Jakobisingen, 18 Uhr:

Postwirtmusi (AT), D’Kiahmöcha (AT), Die Stifta Geigenmusi (AT)

„Weißwurst & Kaiserbirn“

29. Juli, See.Rund.Gang, 16.30 Uhr mit Universitätsprofessor Thomas Hein & Musiker*innen des CPM-Labs, „Nachbarschaften & Beziehungen im Reich der Natur“

30. Juli Abschlusskonzert CPM-LAB, ab 19 Uhr „Klangkunst - Improvisation- Ensembles-Komposition“,

- Abendkonzert: chuffDRONE (AT)

„action | re:actio“, ab 20.30 Uhr

31. Juli, Eröffnung des Mahnmals von Florian Pumhösl, 17 Uhr

- Abendkonzert Gabbeh (AT, IRN) „Reborn“, 19.30 Uhr

1. August Podiumsgespräch, ab 18 Uhr: „Elisabeth Loibl (Tiefenökologin) im Gespräch mit Martin Kirchner (in Kooperation mit Pioneers of Change)“

- Abendkonzert Manu Delago (AT)

„Circadian“, ab 19.30 Uhr

Weitere Informationen zum Programm und dem Kartenvorverkauf unter www.wellenklaenge .at