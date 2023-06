Purgstall: 1.000 Euro für das Kurioseum

In seiner Rede anlässlich der Eröffnung des Kurioseums am 12. April hatte Landtagsabgeordneter Anton Erber versprochen, 1.000 Euro aus seiner eigenen Kasse für das Purgstaller Science Center beizusteuern. Jetzt fand die Übergabe statt. „Die Welt der Physik wird hier großartig vermittelt“, betonte Erber. „Dafür gebe ich gern 1.000 Euro her.“

Zahlreiche Gruppen – Schulklassen, Geburtstagsrunden, Seniorenbund und Vereine – sowie Familien haben bereits das Kurioseum in Purgstall seit der Eröffnung am 12. April besucht. Auch der ORF war bereits zu Gast: Am 15. Juni, 19 Uhr, ist in Niederösterreich Heute ein Beitrag zu sehen.

Infos auf www.kurioseum.at