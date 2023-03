Randegger Bürgermeisterin: „Hatte all die Jahre noch nie einen Streit“

Aktuell gibt es in Österreich 218 Bürgermeisterinnen, bei 2.093 Gemeinden entspricht das einem Anteil von 10,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Ortschefinnen um 9 Prozent gestiegen. Claudia Fuchsluger steht bereits seit fast 13 Jahren an der Spitze der Gemeinde Randegg. Seit Juli des Vorjahres hat sie mit Vizebürgermeisterin Margit Lechner eine weitere weibliche Unterstützung. Frauenpower pur also.

NÖN: Wenn Sie auf Ihre Anfänge zurückblicken, was waren die größten Herausforderungen? „Ich habe für die Aufgabe immer Dankbarkeit empfunden. Das Amt habe ich so nie angestrebt, ich bin da so reingewachsen. Nach sieben Jahren als Vizebürgermeisterin habe ich dann 2010 das Amt übernommen, weil es sonst keiner machen wollte.“

Wurden Ihnen nie Steine in den Weg gelegt? „Nein, eigentlich nicht. Ich kann sagen, dass ich in all den Jahren mit keinem einen Streit hatte. Ich sehe mich ausschließlich in der Vermittlerrolle.“

Haben Frauen in gehobenen Positionen gegenüber Männern vielleicht sogar Vorteile? „Ja, ich empfinde das so, denn der Umgang ist einfach ein anderer. Ich versuche immer sachlich an die Dinge heranzugehen und pflege dabei einen höflichen, respektvollen Umgang. Wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es zurück, sagt schon ein bekanntes Sprichwort. Frauen lassen sich bei Verhandlungen sicher nicht so schnell von Emotionen leiten wie Männer, und werden auch sicherlich nicht so laut.

Wie lassen sich in Ihrem Fall Beruf und Familie vereinbaren? „Ja, das ist nicht immer einfach. Denn eine Bürgermeisterin hat natürlich fixe Termine einzuhalten, manchmal sind diese auch sehr kurzfristig. Ich bin Mutter von bereits vier erwachsenen Kindern, aber ohne Unterstützung von meiner gesamten Familie hätte ich diese Funktion all die Jahre nicht so ausüben können.“

Seit dem Vorjahr haben Sie mit Margit Lechner als neue Vizebürgermeisterin eine weitere weibliche Unterstützung. Wie ist das für Sie? „Ich freue mich sehr darüber, denn wir beide pflegen die selben Werte und arbeiten einfach sehr gut zusammen, und das ist besonders wichtig, wenn man für die Gemeinde etwas weiterbringen will.“

