Bezirk Scheibbs: Fußball-Schauen bei Maroni und Punsch

Große Public Viewings sind im Bezirk – zumindest derzeit – auch angesichts der Jahreszeit nicht geplant. Dass die Fußball-WM in Katar trotz parallel laufenden Weihnachtsmärkten nicht ganz spurlos vorüberlaufen wird, davon sind auch alle überzeugt – spätestens dann, wenn die Spiele begonnen haben.

Fußball-Schauen bei Maroni, Punsch und Glühwein wird etwa im Wieselburger Brauhaus möglich sein. „Wir haben im Advent ja abends wieder unseren Adventmarkt im Zwiesel-Hof. Dort draußen haben wir auch einen großen Flachbildschirm, da werden wir die Fußball-WM-Spiele nebenbei laufen lassen. Mal schauen, wie das angenommen wird. Wenn das Interesse da ist, werden wir sicher bei den Finalspielen auch was Besonderes inszenieren“, sagt Carl Hentze.

Keine Übertragungen von Fußball-Live-Spielen sind beim Ballonwirt Aigner heuer geplant, wo bisher traditionell die Fußball-Großereignisse durchaus „zelebriert“ worden sind. „Wir sind um diese Zeit mit Weihnachtsfeiern und Kulturveranstaltungen eingedeckt. Zudem würden sich der Aufwand und die Heizkosten angesichts der aktuellen Preislage vermutlich kaum rechnen“, erklärt Herbert Aigner.

Mit Aktions-Fernseher und Tippspiel Verkauf pushen

Für den Elektrohandel könnte die Fußball-WM im November noch ein zusätzliches Lockmittel vor dem Weihnachtsgeschäft sein. „Bei der Expert-Kette wird es ab Mitte November Aktionen für Fernseher geben, wo wir in der Werbung vor allem auf die Fußball-WM setzen. Dazu gibt es ein Tipp-Spiel, bei dem man Preise bis zu 20.000 Euro gewinnen kann. Mal sehen, ob das ein zusätzlicher Push vor dem Weihnachtsgeschäft wird“, erklärt Tina Hinterleitner, Filialleiterin von Expert Gamsjäger in Purgstall. Generell sei die Zeit, in der sich die Leute vor Sport-Großereignissen neue Fernseher zugelegt haben, etwas abgeklungen. „Doch Angebote ziehen immer. Und vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk“, lächelt Hinterleitner.

Panini-Sticker sind heuer eher ein „Ladenhüter“

Weit entfernt vom Geschäft bei normalen Fußball-Großereignissen ist der Umsatz mit den Panini-Sammelalben. Seit Ende September sind sie im Handel erhältlich. „Der Umsatz war schon beim letzten Mal, wo die Sticker erstmals 1 Euro gekostet haben, schwächer und ist heuer nochmals deutlich gesunken. Früher haben die Leute darauf gewartet und sofort einige 100er-Packungen gekauft. Heuer sind wir schon froh, wenn wir ein paar Einzelpackungen verkaufen“, spürt Trafikant Hannes Stadler aus Wieselburg einen deutlichen Rückgang des Interesses.

