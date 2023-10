Auf der Jagd nach dem Bankräuber

NÖN: Worum geht es im neuen Ratekrimi für Kinder, „Dem Dieb auf der Spur“?

Helene Glösl: Die Kinder sollen nach einem Bankraub den Detektiven Sarah und Max bei der Suche nach dem Dieb helfen. Dabei müssen sie viele Rätsel lösen und Fragen beantworten. Zum Schluss bekommen sie einen Detektivausweis und eine Urkunde.

Wo und wie bekommt man den Ratekrimi?

Glösl: Das Buch bekommt man in der Weltsparwoche in den Filialen der Raika Mostviertel Mitte, Traisen-Gölsental und in einigen Filialen der Raika Oststeiermark.

Im Buch sind es zwei Detektive. Kann der Leser die Rätsel allein lösen oder muss man zu zweit sein?

„Dem Dieb auf den Fersen“ ist ein Ratekrimi, den man allein lösen kann.

Wie entsteht so ein Buch? Wie läuft der Prozess ab, von der Idee bis zum fertigen Buch?

Glösl: Am Anfang jedes Projekts gibt es viele Notizzettel mit Stichwörtern und Ideen. Einige der Ideen werden wieder verworfen, andere ausgebaut. Sobald alles in eine Struktur gebracht wurde, kommen die Rätsel. Sie sollen zum jeweiligen Kapitel passen sowie abwechslungsreich und anspruchsvoll sein. Von unseren Illustratoren werden sie grafisch umgesetzt und gemeinsam mit dem Text in Form gebracht. Immer wieder steht das Korrektur-Lesen auf dem Programm, bevor die ersten Probedrucke entstehen.

Ist der Ratekrimi ähnlich aufgebaut wie die Schatzsuchen, die es schon länger gibt?

Bei unseren Schatzsuchen stehen das Gemeinschaftserlebnis und die Rätsel im Vordergrund. Die Kinder sind auf ihrer Suche nach dem Schatz als Gruppe unterwegs und lösen gemeinsam die Rätsel. Bei unserem Ratekrimi sind die Geschichten viel ausführlicher. Man liest ihn, wie andere Bücher und Zeitschriften, an einem gemütlichen Ort. Im Unterschied zu herkömmlichen Krimis sind die Leser hier in das Geschehen eingebunden und helfen mit, die kniffligen Rätsel zu lösen, um den Fall aufzuklären.

Was darf man sich in naher Zukunft von der Gripsy Rätselwerkstatt erwarten?

Glösl: Unsere Schatzsuchen erscheinen in den nächsten Tagen im Schulbuchverlag Lipura-Rapuli; gesammelt in einem Katalog für Volkschul-Lehrkräfte. Einige Projekte sind noch in Planung, an anderen arbeiten wir bereits auf Hochtouren. Näheres können wir aber noch nicht verraten.