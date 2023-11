Landesklinikum Scheibbs unter den Top 3

Die Landeskliniken Waidhofen/Ybbs und Scheibbs werden seitens der NÖ Pflege- und Patientenanwaltschaft (PPA) als Vorbilder erklärt. Der aktuelle Tätigkeitsbericht der PPA veranschaulicht beeindruckend, dass im Jahr 2022 aus den beiden Mostviertler Kliniken neben dem Landesklinikum Stockerau die wenigsten Beschwerden einlangten.

Der Bericht der niederösterreichischen Patienten- und Pflegeanwaltschaft (PPA) ließ große Freude in den Landeskliniken Waidhofen/Ybbs und Scheibbs aufkommen. Ihre Häuser erreichten im niederösterreichischen Ranking der beschwerdeärmsten Kliniken Platz 2 und 3. Die Zahlen im kürzlich veröffentlichten Tätigkeitsbericht belegen eindrucksvoll das Ergebnis: Während sich im Niederösterreich-Schnitt eine/einer von 865 Patientinnen/Patienten beschwert, tut es in Waidhofen/Ybbs nur eine/einer von 2.165, in Scheibbs eine/einer von 1.642.

„Diese Statistik zeigt deutlich, dass in unseren Häusern hervorragende medizinische, pflegerische und therapeutische Arbeit geleistet wird. In jeder unserer Kliniken stehen neben der Professionalität vor allem die Patientinnen und Patienten im Fokus. Es ist der großen Aufmerksamkeit und dem hohen Sensibilisierungsgrad unserer Mitarbeitenden auf den Stationen und in den verschiedenen Bereichen zu verdanken, dass die Anliegen der Patientinnen und Patienten wahrgenommen werden und sie dazu ermutigt werden, darüber zu sprechen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken“, freut sich Gabriele Polanezky, Geschäftsführerin der LGA Gesundheitsregion Mostviertel über das Ergebnis in ihrer Region.

Die vorhandenen Ombudsstellen in jedem Landesklinikum kümmern sich vor Ort um alle Beschwerden und Anregungen der Patientinnen und Patienten. Ziel dieses Beschwerdemanagementsystems ist es, Kundenunzufriedenheit zu identifizieren, zu analysieren und mittels gezielter Maßnahmen in Zufriedenheit umzuwandeln.