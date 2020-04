Nur 13 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser scheinen in der von Landespolizeikommandant-Stellvertreter Franz Popp vergangenen Donnerstag präsentierten Dämmerungseinbruchsbilanz 2019/20 auf. Auch wenn dies in absoluten Zahlen eine Steigerung um fünf Fälle gegenüber dem Vorjahr ist, weist der Scheibbser Bezirk damit zwischen Oktober 2019 und März 2020 die achtwenigsten Einbruchsdiebstähle aller Bezirke Niederösterreichs auf. Bei den Wohnungseinbrüchen ist der Bezirk überhaupt ein „weißer Fleck“ – auch das ist eine Eigenheit, die insgesamt nur fünf NÖ- Bezirke vorweisen können.

„Die Zahlen belegen, dass Scheibbs einer der sichersten Bezirke in ganz Niederösterreich ist. Das hängt natürlich auch mit der geografischen Lage zusammen. Wenn dann sind eher Häuser im Norden des Bezirks, in den Gemeinden Wieselburg oder Purgstall, gefährdet. Insgesamt können wir mit diesen Zahlen aber sehr zufrieden sein, trotz der absolut gesehen leichten Steigerung“, betont Bezirkskommandant Thomas Heinreichsberger auf NÖN-Anfrage.

Über einen längeren Vergleichszeitraum zeige sich ein deutlicher Rückgang der Dämmerungseinbrüche. Das sollte auch mit den monatlichen Schwerpunktaktionen in dieser Zeit zu tun haben. „Wir haben in diesen Monaten in der Dämmerungszeit eine verstärkte Streifentätigkeit als Präventionsmaßnahme“, weiß Heinreichsberger. Sehr gut funktioniere auch die Zusammenarbeit zwischen Spurensicherung vor Ort und dem Landeskriminalamt. Diese sei auch notwendig, da die meisten Täter überörtlich agieren.