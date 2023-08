Purgstall: Wein und Musik

Während viele Feste in der Region traditionell mit einem Bieranstich eingeleitet werden, kommt das für den Hofheurigen der Werkskapelle Busatis – wie schon der Name erkennen lässt – nicht infrage. Statt dessen wird das zweitägige Fest seit 29 Jahren durch die feierliche Entkorkung des „Hofheurigenweins“ eröffnet.

Dieser kommt in einer Magnum-Flasche daher und stammt alljährlich vom Weingut der Familie Schuckert aus Poysdorf. Ein Riesling, so will es die Hofheurigen-Tradition. Für die Musik lädt sich die Werkskapelle auch Gast-Kapellen ein, so wie heuer die Stadtkapelle Wieselburg, die am Sonntag einen rekordverdächtigen Frühschoppen von über vier Stunden hinlegte. An einem Programm für das 30-jährige Jubiläum im kommenden Jahr wird bereits getüftelt.