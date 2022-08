Wer kreiert die beste Torte?

Werbung Edelsegger Metals GmbH Anzeige Neue Zeiten sind angebrochen

Anlässlich 20 Jahre Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal wird am 3. und 4. September am Regionsfest wieder ordentlich gefeiert. Neben einem abwechslungsreichen Festprogramm wird an beiden Tagen ein kreativer Torten-Wettbewerb unter dem Motto „Wildnis-Torte“ veranstaltet. Mitmachen kann dabei jeder. Am Samstag, 3. September, um 15 Uhr, wird vor dem Publikum eine handverlesene Jury die eingereichten Torten verkosten und in den Kategorien „Bester Geschmack“, „Aussehen & Kreativität“ und „Kombination aus Geschmack und Aussehen“ prämiert. Im Anschluss werden die Tortenkostproben auch unter allen anwesenden Gästen verteilt.

Alle Teilnehmer des Wettbewerbes erhalten Unimarkt-Einkaufs-Gutschein im Wert von 20 Euro. Den drei Hauptgewinnern winkt jeweils ein Gutschein zu einem Essen beim „Wirt der Wahl in Lunz“ im Wert von 100 Euro und ein Gutschein für eine Gruppenführung (max. 25 Personen) im Haus der Wildnis im Wert von 312 Euro.

Eine Anmeldung ist bis 27. August möglich. Weitere Infos auch unter gemeindeamt@lunz.gv.at oder 07486/ 8081.

