Wieselburger nimmt mit Fischpizza an Pizza-WM teil

Bei der Pizza-WM gibt es zwölf Kategorien. Rund 800 Pizzabäcker aus der ganzen Welt werden in Kategorien wie „Klassische Pizza“, „Glutenfreie Pizza“, „Freestyle“, „die schnellste Pizza“, „die größte Pizza“, „Neapolitan STG Pizza“ oder im „Pizza Triathlon“ gegeneinander antreten. Mit dabei ist auch Thomas Kollmer aus Wieselburg, der in der Kategorie „Klassische Pizza“ sein Können zeigt. Kollmer, der als Küchenchef im Arcotel Nike Linz arbeitet, hat schon bei mehreren Kochwettbewerben in Deutschland und Italien teilgenommen und es einige Male unter die Top 20 geschafft. „Ich stehe einfach auf Wettkämpfe. Wahrscheinlich bin ich wieder der einzige Österreicher ohne italienische Wurzeln, der mitmacht. Ich werde sicher nicht gewinnen, aber es macht einfach so viel Spaß“, sagt er.

Starke Konkurrenz

Kollmer kocht gerne mit Fisch und Meeresfrüchten. Bei der WM wird er daher eine Fischpizza mit italienischen Tomaten in den Ofen schieben. Damit der Bezug zu Österreich nicht fehlt, verwendet er einen Fisch aus dem Traunsee, den er in einer Kühlbox mit nach Italien nimmt. Als Favoriten sieht Kollmer die Pizzabäcker aus Süditalien. „Es hat einen Grund, warum die Neapolitanische Pizza so berühmt ist“, sagt er. Starke Konkurrenz kommt auch von den US-Amerikanern, die von großen Restaurantketten gesponsert werden.

Pizza-Training für die WM

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit im Backup-Bereich haben die Teilnehmer genau zwölf Minuten Zeit, um die Pizza zu backen, sie der Jury zu präsentieren und sie von ihr verkosten zu lassen. Kollmer wird davon selbst keinen Bissen abkriegen, was ihm aber egal ist. „Ich werde die Pizza vor der WM zehn bis 15 Mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich dann noch Gusto darauf habe“, schmunzelt er.

