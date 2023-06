Sonnwendfeuer beim Mostviertler Sonnwendkreis in Steinakirchen

Wetterglück hatte die Organisatorin und Steinakirchen Aktiv-Obfrau Elisabeth Kellnreiter bei der diesjährigen Sonnwendfeier am Haberg am vergangenen Samstag. Während bis in den frühen Nachmittag der Himmel seine Schleusen geöffnet hatte, kam gegen Abend die Sonne hervor und es stand einem gemütlichen Abend nichts mehr im Wege.

Zahlreiche Gäste pilgerten auf den Steinakirchner Hausberg, unter anderem Bürgermeister Wolfgang Pöhacker und der zukünftige ÖVP-Obmann Günther Mondl. Entzünden durften das Feuer die Kinder aus der Gemeinde. Für die Kulinarik sorgte das Team von Steinakirchen Aktiv, und die „Lonitzbergadiandln“ Jennifer, Selina und Brigitte Lugbauer waren für den musikalischen Teil verantwortlich.