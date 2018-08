Lagerhaus Mostviertel-Mitte feierte am Sonntag sein besonderes Jubiläum in der neuen Wieselburger Messehalle.

120 Jahre Lagerhaus: Geschichte begann 1898 in Pöchlarn .

Man wird nicht alle Tage 120 Jahre alt. Da kann die Generalversammlung schon ganz besonders inszeniert werden. Das dachten sich Lagerhaus Mostviertel-Mitte-Obmann Thomas Achleitner, sein Vorgänger Leopold Graf und Geschäftsführer Ernst Rechenmacher, die die 113. Generalversammlung am vergangenen Sonntag in Wieselburg und damit verbunden das Fest zum Jubiläum 120 Jahre Lagerhaus vorbereitet hatten.

Am Beginn der Feier stand eine Festmesse, zelebriert von Weihbischof Anton Leichtfried und Diakon Dietmar Ramharter und musikalisch gestaltet von der Brauereimusikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Johannes Distelberger. Und schon beim Festgottesdienst stellte Weihbischof Leichtfried das Miteinander des Genossenschaftswesens in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Was der Einzelne nicht schafft, mögen mehrere erreichen“Obmann Thomas Achleitner

Diese Thematik sollte sich danach durch alle Festreden ziehen. „Was der Einzelne nicht schafft, mögen mehrere erreichen“, betonte Obmann Thomas Achleitner und zeigte sich überzeugt, dass das Genossenschaftswesen und damit das Lagerhaus mit diesen Grundgedanken für die Zukunft gut aufgestellt sind. „Als Erfolgsfaktor und Motor für den ländlichen Raum“ bezeichnete Festredner Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger das Lagerhaus: „Ihr nehmt die Dinge selbst in die Hand und schafft Arbeitsplätze und Perspektiven in unserer Region, wie das Beispiel der neuen Tankstelle in Lunz zeigt.“

Dass die Erfolgsgeschichte Lagerhaus Mostviertel-Mitte, die 1898 mit der Gründung der ersten Lagerhaus-Genossenschaft Österreichs in Pöchlarn durch Stadtpfarrer Matthäus Bauchinger und den Steinwandbauer Leopold Hochenauer begonnen hatte, auch mit Zahlen hinterlegt ist, berichtete Geschäftsführer Ernst Rechenmacher.

Die Bilanz 2017 kann sich sehen lassen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 1,5 Millionen Euro und ist um 100.000 Euro besser als im Vorjahr. Auch bei der Umsatzentwicklung schaffte das Lagerhaus Mostviertel-Mitte nach drei Jahren des Rückgangs einen deutlichen Turn-Around und erwirtschaftete im Konzern (Lagerhaus plus Steyr Center NÖ West) mit den 430 Mitarbeitern an den 14 Standorten im Genossenschaftsgebiet der Bezirke Scheibbs und Melk einen Gesamtumsatz von 146 Millionen Euro.

„Und auch im laufenden Jahr zeigt die Entwicklung bislang weiter nach oben, sodass unsere Investitionen in die Tankstelle in Lunz oder die Neugestaltung des Lagerhauses St. Leonhard vollauf gerechtfertigt sind“, freut sich Rechenmacher.